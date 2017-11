Andrea Hübner aus Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) war laut dem Reifenhersteller Goodyear, der gemeinsam mit dem Automobilclub von Deutschland (AvD) monatlich den "Held der Straße" kürt, nachts auf der hiesigen Landstraße unterwegs. Eine Person am Straßenrand machte sie auf einen Unfall aufmerksam. Ein Autofahrer war von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in einen wasserführenden Graben geschleudert worden. Hübner stieg demnach in den Graben, um mit dem schwer verletzten Fahrer zu sprechen und ihn wach zu halten.

Zudem stützte sie den gebrochenen Arm des Mannes und hielt seinen Kopf über Wasser. "Ich habe in dem Moment einfach funktioniert", erklärt Hübner. Auch nach Eintreffen der Rettungskräfte half sie weiter. Ohne ihren Einsatz hätte der Fahrer laut Goodyear möglicherweise nicht überlebt.