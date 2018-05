Auf der Messe The Tire Cologne präsentiert Hankook in Halle 6, Stand A050, sein breites Bus-, Lkw- und Pkw-Portfolio. Produkthighlight ist nach eigenen Angaben der neue Stadtbusreifen Smart-City AU 04 + in der Größe 275/70R22.5. Das verbesserte Profil des Ganzjahresreifens stellt laut Hersteller eine möglichst geringe und gleichmäßige Abnutzung sicher. Die Laufflächenmischung und die neue Reifenstruktur versprechen hohe Sicherheit und einen wirtschaftlichen sowie umweltfreundlichen Einsatz im Stadtverkehr. Zudem schützt der neue Smart-City AU 04 + nach Unternehmensangaben vor Schäden bei Bordsteinkontakt.

Kurze Bremswege

Der Pneu überzeuge außerdem mit kurzen Bremswegen und besitze aufgrund seiner verbesserten Lamellenanordnung ein ausgezeichnetes Verhalten auch bei nasser Fahrbahn. Zusätzlich zeigt Hankook auf der Messe in Köln seine Ganzjahreslinie Smart-Flex mit einer neuen Niederquerschnittsgröße in 355/R50/22.5 für die Lenkachse. Der Smart-Flex AH31 verfügt nach Her­stel­ler­anga­ben über einen Lastindex von 156, sodass die Lenkachse mit bis zu acht Tonnen Gewicht belastet werden darf. Der geringen Durchmesser senkt zudem die Aufsattelhöhe der Zugmaschine. Dadruch kann die Innenhöhe von drei Metern bei Megatrailern maximal genutzt werden.