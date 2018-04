Die Silamas Gruppe aus Samuthprakan (Thailand) stockt den eigenen Fuhrpark mit 150 THP/SL-L Achslinien von Goldhofer auf. Dieser Auftrag ist der bislang größte in der Goldhofer Geschichte. Insgesamt verfügt Silamas dann über 550 Achslinien von Goldhofer.

Laut Silamas-Geschäftsführer Chompoo Glinpu liegen die Hauptgründe für die Aufstockung des eigenen Fuhrparks vor allem in der guten Marktlage sowie in den neuen Auflagen der thailändischen Straßenverkehrsordnung. Künftig wird hier die maximal erlaubte Anzahl an Achslinien pro Transport reduziert. Um den Schwerlasttransportbedarf der Kunden trotzdem flächendeckend bedienen zu können, verteilt Silamas daher in Zukunft die Transportlasten auf mehrere Fahrzeuge.