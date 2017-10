Die Deutsche Post DHL baut den Streetscooter, die Bochumer GLS Bank finanziert den Kauf und das Leasingunternehmen Comco vermietet die Fahrzeuge dann weiter. So funktioniert die Partnerschaft, die die drei Unternehmen gestern bekannt machten. "Gemeinsam helfen wir Kunden aus den verschiedensten Branchen, auf Elektromobilität umzusteigen", erklärt Jürgen Gerdes, Konzernvorstand Post, eCommerce, Parcel der Deutschen Post DHL, das Vorhaben. Erst seit diesem Jahr wird der Streetscooter nach Unternehmensangaben auch an Dritte verkauft. Zum ersten Mal ging nun eine dreistellige Anzahl der Fahrzeuge des Modells Work an Firmen außerhalb des eigenen Konzerns.