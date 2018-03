Jeandet-Eudeline verantwortet die Steuerung und Weiterentwicklung der nationalen und internationalen Aktivitäten der Fahrzeuglogistik von Gefco Deutschland. Außerdem zählt die Entwicklung neuer Geschäftsstrategien, das Performance Management sowie die Budget- und Personalführung des Bereichs zu ihren Aufgaben. Zuvor war sie bereits als Head of Competence Center Aftermarket bei Gefco Deutschland tätig. Die gebürtige Französin verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Logistikbranche in verschiedenen Märkten.

Delphine Jeandet-Eudeline ist Diplom- Betriebswirtin mit Schwerpunkt Internationale Wirtschaftsbeziehungen und hat ein Diplom der Anglistik der Université Catholique de l’Ouest Angers (Frankreich). Vor ihrem Einstieg bei Gefco war sie für verschiedene Unternehmen der Branche tätig, unter anderem beim französischen Fahrzeuglogistiker Groupe CAT.