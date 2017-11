Nach Angaben des Online-Händlers können die Münchener Kunden bis mittags bestellen, um ihre Lieferung bis zum Abendessen zu erhalten; wer bis 23 Uhr bestellt, erhält die Lieferung auf Wunsch schon am nächsten Tag in einem gewählten zwei-Stunden-Zeitfenster von 8 bis 22 Uhr. gegenüber trans aktuell erklärte Amazon, dass die Zustellung auf der letzten Meile zum Kunden durch DHL erfolgt, der die Bestellungen vom Amazon Fresh-Depot in Daglfing abhole und "mit einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge in unterschiedlichen Größen" ausliefere.

Das Angebot ist ab sofort für Prime-Mitglieder im Stadtgebiet München für 9,99 Euro im Monat verfügbar, mit unbegrenzter Anzahl an Gratis-Lieferungen bei einem Mindestbestellwert von je 50 Euro. In Berlin und Potsdam ist der Service seit Mai für Prime-Mitglieder verfügbar, in Hamburg seit Juli.