Wie aus Kreisen des Teams Schwabentruck zu hören ist, wird Halm ab 2018 nicht mehr für das Reinert-Team fahren. Ihr neuer Vertrag bei den Ulmern läuft demnach zunächst für zwei Jahre. Allerdings muss sich Steffi Halm nicht ganz so sehr umstellen, wie es vielleicht den Anschein hat. Sowohl in ihrem bisherigen MAN Racetruck als auch im neuen Iveco steckt das Know-How der Rennschmiede von Mehrfach-Meister Jochen Hahn. Die nächsten zwei Jahre stehen für Steffi Halm außerdem nicht nur unter dem Iveco-Stern. Sie wird auch als Markenbotschafterin für die Zeitschrift FERNFAHRER auftreten. Dazu gibt es eine weitere Neuigkeit vom Team Schwabentruck: Auch Truck-Race-Urgestein Gerd Körber wird im zweiten Iveco Racetruck des Teams in Misano an den Start gehen.