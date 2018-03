Laut Fiat verfügt der Fiat Talento Sportivo über mattschwarze Leichtmetallräder mit 17 Zoll Durchmesser. Dazu kommen Schwellerrohre mit integrierten Trittstufen sowie eine modifizierte Frontschürze, ebenfalls in Mattschwarz mit rotem Zierstreifen. Dank spezieller Fahrwerksfedern liegt die Karosserie hinten um 18 Millimeter, vorne gar um 28 Millimeter tiefer.

Der Sportivo basiert auf dem Talento Kombi in der Ausstattungslinie Family und bietet bei ausgebauter dritter Sitzreihe 3,2 Kubikmeter Ladevolumen. Bei der Motorenpalette beschränkt sich Fiat auf den Turbodiesel 1.6 Ecojet Twin Turbo in den Leistungsstufen 92 kW (125 PS) mit 320 Nm und 107 kW (145 PS) mit 340 Nm. In der Preisliste beginnt der Sportivo bei 33.530 Euro netto für die 125-PS-Version. Mit 145 PS schlägt der Talento Sportivo mit 1.000 Euro mehr zu Buche.