Bisher erschien es separat, nun ist es als gratis Extra in den FERNFAHRER integriert: das Truck-Sport-Magazin mit allen Infos zum Truck-Rennsport, zu den Piloten und den Rennwochenenden, allen voran der Grand-Prix am Nürburgring. Allerbeste Aussichten also – dies war auch die Erkenntnis unserer Recherchen zum Thema Umschulung. Mehr dazu im Thema des Monats ab Seite 8.

Technisch gesehen dominiert in dieser Ausgabe Scania: mit dem R520 und der kleinsten V8-Variante im Test (ab Seite 18) sowie dem R650 als zweitstärkstem aktuellen Scania-V8 in der Spezialverwendung als Schwerlastzugmaschine (Seite 34).

Das kann/darf die vierte Generation des Digitachos

Außerdem im FERNFAHRER 7/2018: "Recht aktuell" zum digitalen Tacho der vierten Generation; Fahrerporträt über Mosolf-Fahrer Stephan Scholz; Punkte-Inflation beim Richter – ein spannender neuer Fall aus der Autobahnkanzlei; Supertruck: der Volvo VNL 660 von Sascha Fleischmann; der Bericht von der Rüssel Truck Show 2018; Abenteuer Laos; der Autohof Bad Hersfeld; die Diesel-Zukunftsstudie Shell Starship; Unfallschwerpunkt Kreuz Walldorf – Maßnahmen der Polizei; Oldies auf der Retro Classics 2018 und mehr.

