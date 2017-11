Derzeit fehlen der Logistikbranche in Deutschland bis zu 45.000 Fahrzeugführer – mit schnell steigender Tendenz, so lautete die Meldung eines besorgten Verbandes im September. Sogar von Versorgungsengpässen war die Rede. Im Interview mit FERNFAHRER sagt der neue Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), Prof. Dirk Engelhardt, dazu: "Ganz genau weiß das sicherlich niemand. Aber anhand der aktuellen BAG-Zahlen gehen wir davon aus, dass jedes Jahr rund 30.000 Lkw-Fahrer in den Ruhestand eintreten. Im Jahre 2016 wurden jedoch nur 16.211 neue Lkw-Führerscheine ausgestellt. Die Folge für das Gewerbe kann man sich denken."

Zoom Foto: Jan Bergrath Das Start-Up JobMatchMe hat sein Büro in Hamburg St. Pauli. 15 Mitarbeiter arbeiten an der Modernisierung der Fahrervermittlung.

JobMatchMe entwickelt zwei Internetplattformen

In der Tat: Immer öfter berichten regionale Unternehmen, dass entweder Lkw stehen bleiben, weil keine Fahrer da sind, oder sie aus diesem Grund keine neuen Aufträge mehr annehmen könnten. Zudem klagen sie über eine Entwicklung: Neue Fahrer würden zwar Arbeitsverträge unterschreiben, aber dann nicht zur Arbeit erscheinen. Immer öfter, das ist die traurige Wahrheit, passen Fahrer und Unternehmer nicht zusammen. Ein Silospediteur aus dem Raum Bruchsal bringt es auf den Punkt: "Ich habe jetzt schon mehrfach erlebt, dass einem Fahrer nach einer Woche bei uns auf dem Lkw eingefallen ist, dass er eigentlich gar nicht um vier Uhr aufstehen will."

Natürlich erleben auch Fahrer immer wieder, dass die Versprechen eines Unternehmers schon nach kurzer Zeit wie Seifenblasen platzen. Das muss so nicht sein, haben sich Daniel Stancke (38) und Thorsten Steinbach (39) gesagt und in Hamburg ein Start-up gegründet, das mithilfe von "Business Angels" finanziell im Aufbau unterstützt wird. Beide Gründer waren vorher in leitenden Positionen bei VW beziehungsweise DHL tätig. "JobMatchMe" heißt das Unternehmen, und es hat für das Internet zwei neue Plattformen entwickelt: www.truck-jobs.de für die Fahrer und dazu www.truck-pro.de für die Unternehmen. Im Vorfeld hat das 15-köpfige Team nahezu 500 Fahrer auf Autobahnraststätten befragt, was für den Inhalt der Seiten wichtig ist. Auch heute noch gehen Stancke und Steinbach regelmäßig raus, um mit Fahrern wie Sven Stachurski und André Schröder, die beide derzeit hoch zufrieden sind, die Nutzerfreundlichkeit des Angebots zu testen.

Zoom Foto: Jan Bergrath André Schröder, 55: "Man braucht nur knapp neun Minuten, um alle Fragen zu beantworten."

Fahrer und Arbeitgeber müssen zusammenpassen

Das Prinzip ist bestechend: Die beiden bewusst getrennten Plattformen sind nicht nur einfach eine Online-Stellenbörse, von denen es mittlerweile reichlich gibt. Der Name JobMatchMe bezieht sich vielmehr auf das englische "to match", zu deutsch: "zusammenpassen". Aus den unterschiedlichen Angaben der Fahrer nach ihren Vorstellungen für einen neuen Job und den von den Unternehmern aufgelisteten Anforderungen an die Fahrer filtern im Hintergrund speziell entwickelte Algorithmen heraus, welcher Fahrer am besten zu welchem Unternehmen passt. Sven Stachurski und André Schröder, die im Beisein des FERNFAHRER die mobile Version getestet haben, sprechen von einer bedienerfreundlichen und leicht verständlichen Anwendung. "Man braucht nur knapp neun Minuten, um alle Fragen zu beantworten", sagt André. "Sehr übersichtlich", erklärt Sven.

Zoom Foto: Jan Bergrath Sven Stachurski, 42: "Für die Suche sind alle Infos, die man als User braucht, sehr übersichtlich."

Eins ist den Firmengründern allerdings auch klar: Viele, vor allem ältere Fahrer ab 55 Jahren, und das ist derzeit ein erheblicher Anteil von rund 25 Prozent, sind in der Regel dem Unternehmen, das sie gut behandelt, treu verbunden. Zudem sind auch erklärte Fernfahrer häufig heimatverbunden, wollen also in der Nähe ihres Wohnorts arbeiten. Eine Ausnahme bilden die Fahrer aus den neuen Bundesländern, die nach der Wende im Westen oder in Österreich eine Stelle gefunden haben, die besser bezahlt war als bei ihnen in der Region. Aber viele von ihnen kehren nun zurück – und sehen sich zunehmend der Konkurrenz von Fahrern aus den mittel- und osteuropäischen Ländern ausgesetzt. Bei ihrer Marktanalyse haben Stancke und Steinbach vorab das Potenzial errechnet: "Wir gehen von einer Fluktuation zwischen 100.000 und 200.000 Fahrern pro Jahr aus", sagt Stancke. "Viele Fahrer, die derzeit in einem Unternehmen nicht zufrieden sind, wissen oft gar nicht, dass sie ganz in der Nähe eine Firma finden, die besser zu ihnen passt."