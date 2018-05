Ralf Grunert ist Messstellenüberprüfer in der Autobahnkanzlei. Die Messstellenüberprüfung ist ein elementarer Baustein der Arbeit unserer Kanzlei. Wir glauben daran, dass die allermeisten Ordnungswidrigkeiten nicht aus Spaß am Regelbruch oder aus Freude am schnellen Fahren begangen werden. Im Gegenteil: Fast jeder Fall ist individuell, ein Unikat sozusagen, und hat seinen nachvollziehbaren Grund. Er ist das Ergebnis des Zusammenspiels verschiedener individueller Umstände. Dabei spielt die Tatörtlichkeit eine große Rolle. Oft ist es sogar der Tatort, der das Vergehen ein Stück weit provoziert. In vielen Fällen zeigt uns die Tatortanalyse aber auch, dass gar keine Ordnungswidrigkeit begangen wurde oder oft genug nur mit einem Unrechtsgehalt, der jenseits dessen ist, was man jemandem vorwerfen kann. Um die Argumente dieser Kategorien im Gerichtssaal präsentieren zu können, arbeitet Ralf Grunert mit mir seit sieben Jahren Hand in Hand. Eine Vielzahl von Prozessen haben wir durch seine brillante Zuarbeit erfolgreich abgeschlossen.

Urteil hängt stark von der Richterpersönlichkeit ab

Aber der hier vorliegende Fall hat es in sich: Sven* soll innerorts, bei Tempo 30, satte 48 km/h gefahren sein. Die Richter sind bei innerörtlichen Verstößen mit Lkw meist besonders empfindlich. Meine Sekretärin hat mir daher als Vorbereitung auf den Termin den Namen des Richters bereits auf der Akte vermerkt. Das ist wichtig. Gib zehn Richtern eine Bußgeldsache und du bekommst mindestens fünf verschiedene Entscheidungen. Das Urteil oder der Inhalt des Beschlusses hängen stark von der Richterpersönlichkeit ab. Deswegen muss ich immer rechtzeitig vor der Verhandlung wissen, welcher Richter verhandelt, um mich darauf mental und argumentativ einzustellen. Eines steht fest: Am Messverfahren lässt sich bei dem Richter hier nichts rütteln. Das ist übrigens grundverschieden.

Während ein Teil der Richter in unserem Land beim Messverfahren "Foto mit Lasermessung" großzügige Rabatte gibt, halten andere – und das ist die Mehrheit – das Messverfahren für korrekt und reagieren ablehnend, wenn man versucht, diesbezüglich zu argumentieren. Aber Ralf Grunert hat noch etwas anderes auf Lager: Er war am Tatort und hat dort eine interessante Entdeckung gemacht. Das Tempo-30-Schild ist gekoppelt mit dem Gefahrenzeichen Fahrbahnverengung. Das heißt: Dort, wo sich die Fahrbahn wieder ausweitet und die Verengung beendet ist, darf der Fahrer innerorts wieder 50 km/h fahren.

Auf Sven wird in der Verhandlung verzichtet

Ralf hat den Messort analysiert. Er hat herausgefunden, dass der Lkw von Sven auf jeden Fall nach der Fahrbahnverengung gemessen wurde. Das hat Ralf clever untermauert. In der Gegenrichtung findet sich nämlich auch ein Fahrbahnverengungsschild und da, wo die Verengung in der einen Richtung beginnt, hört sie logischerweise in der anderen auf. Svens Geschwindigkeit wurde aber vor dem Fahrbahnverengungsschild auf der Gegenfahrbahn gemessen Die Straße hat Ralf auch in der Breite vermessen. Alles ist mit Fotos dokumentiert. Prima, tolle Zuarbeit! Damit lässt sich arbeiten. Sven wollte eigentlich mit zum Termin. Er ist selbstfahrender Unternehmer. Den Verhandlungstag hatte er sich freigeschaufelt. Am Morgen vor der Verhandlung hat er mich angerufen und mir mitgeteilt, dass sein einziger angestellter Fahrer krank geworden sei und er selbst einspringen müsse.

Er hat Sorge, dass er den Prozess verliert, nur weil er nicht dabei ist. Ich kann ihn beruhigen. Wenn ich einräume, was Sven schon mit der Anhörung zugegeben hat, nämlich, dass er selbst gefahren ist, dann wird der Richter auf seine Anwesenheit verzichten können. Ich mache den Schriftsatz schnell fertig und noch bevor ich zum Gericht fahre, ruft mich der Richter an und erklärt mir, dass auf Sven in der Verhandlung verzichtet wird. Der Richter nutzt die Gelegenheit, um mich vorab auszuquetschen. Ich blocke ab. Ich weiß, dass die Polizeibeamten vorher mit dem Richter gerne auf dem Flur klönen. Da wird schon mal auf kurzem Dienstweg mit den Beamten über das Argument der Verteidigung gesprochen. Das will ich vermeiden. Ich will den Überraschungseffekt nicht aus der Hand geben.

"Der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen"

Zwei Stunden später beginnt die Verhandlung mit einer Wiederholung. Etwas genervt wirkt er schon, der Richter. Was der Einspruch hier soll, will er wissen und schlägt dabei einen etwas ruppigen Ton an. "Der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen", erkläre ich. Es sei doch auch im Interesse des Gerichts, fehlerhafte Bußgeldbescheide durch richtige, gerechte Entscheidungen zu ersetzen. Der Richter grummelt ein "Na, dann mal los!", und ich fange an: "Die Verengung war beendet." Ich lege Karte und Fotos vor. Richtig hellhörig wird der Richter, als er das Fahrbahnverengungsschild der Gegenrichtung sieht. Wow, er zeigt eine menschliche Regung! Er freut sich sogar ein wenig, als er sinniert, dass das einleuchten würde. Er ruft sofort den Beamten rein. Der bestätigt alles, was ich erklärt und vorgelegt habe. Nur in einem Punkt, da werden wir uns nicht einig mit dem Messbeamten. Der erklärt nämlich, das Verengungsschild der Gegenrichtung sei ihm egal. Er müsse da messen, wo er es für wichtig halte. Und nach seinem Empfinden sei es am Messort immer noch zu eng gewesen.

Der Richter belehrt ihn, dass er sich doch nicht über die Entscheidungen der Verkehrsbehörde hinwegsetzen könne. Er schickt den Beamten raus. Die Stimmung hat sich gedreht. Der Messbeamte ist nun der Grund für schlechte Laune beim Richter, nicht mehr Sven und sein Verteidiger. Der Richter hebt die Stimme und es kommt etwas, was bei ihm Seltenheitswert hat. Er stellt das Verfahren ein. Ich packe meine Sachen zusammen und gehe zum Auto. Da wartet Ralf schon und freut sich über das Ergebnis seiner Arbeit. Und Sven? Na, der geht generell nicht ans Telefon, wenn er fährt, weil ihn das ablenkt. Der ruft mich am Abend an und fasst sich kurz. "Hut ab, Hut ab!", ruft er. Danke, Sven, immer wieder gerne.

Der Einspruch wird zurückgenommen

Gestern flatterte mir wieder eines dieser Schreiben vom Amtsgericht auf den Tisch, die in letzter Zeit Mode werden: Das Gericht rät dem Betroffenen, noch vor dem Gerichtstermin den Einspruch zurückzunehmen, weil die Angelegenheit nach erstem Anschein keine Aussicht auf Erfolg habe. Aus Kostengründen wird die Rücknahme angeraten. Mit der Strafprozessordnung hat das kaum noch etwas zu tun. Die Hauptverhandlung ist das Herzstück des Verfahrens! So ist es gesetzlich vorgesehen und ohne diese weiß der Richter eigentlich noch gar nichts. Warum dann dieses Schreiben? Ganz einfach: Viele Bürger haben sowieso wenig Lust auf das Verfahren, oft sogar ein bisschen Angst davor, da kommt so ein befreiendes Schreiben gerade recht.

Der Einspruch wird zurückgenommen und das, obwohl man sie in vielen Fällen erfolgreich verteidigen könnte. Was ist der Grund für diese merkwürdige Bearbeitungsart durch die Gerichte? Ich glaube, das ist banal: Ich vermute, sie sind überlastet. Blitzer sprießen wie Pilze aus dem Boden und die Anzahl derer, die sich vor Gericht wehren, wird zwangsläufig größer. Die Gerichte haben aber oft, so scheint es, gar nicht das Personal, um diese Flut zu bearbeiten, und ein Fall mit einer Einspruchsrücknahme ist da sehr bequem. Kein Urteil, kaum Arbeit. Mit rechtsstaatlicher Verfahrensweise hat das allerdings nichts zu tun.

