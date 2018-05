Kögel ist bereits seit einiger Zeit im Truck Race als Sponsor aktiv. Nun will der Trailerhersteller sich auch beim bedächtigen aber umso präziser agierenden Cousin der Race-Meisterschaft engangieren. "Truck Trial, die Faszination der Langsamkeit, ist neben unserem Engagement im Truck Racing das passende Umfeld, um unsere Marke europaweit allen Truck-Fans entsprechend zu präsentieren", sagt Petra Adrianowytsch, Geschäftsführerin Unternehmensentwicklung, Personal, Marketing/Kommunikation und IT bei Kögel. Das Sponsoring fügt sich laut Kögel auch bestens in die aktuelle Kampagne des Unternehmens, die Sport und Freizeit mit der Marke und den Aufliegern in Verbindung bringen will. "Wir freuen uns sehr, mit Kögel eine weitere große und bekannte Marke in der Nutzfahrzeugbranche als Sponsor dazugewonnen zu haben", sagt Jan Plieninger, Beifahrer im Team. Für die kommende Saison gibt er sich zielstrebig, nachdem er im vergangenen Jahr mit Fahrer Marc Stegmaier den dritten Gesamtrang in der Dreiachser-Kategorie einfahren konnte. "Wir wollen von Anfang an um den EM-Gesamtsieg mitfahren."

Los geht es für die Truck Trialer bereits am kommenden Wochenende vom 12. bis 13. Mai in Rakov Potok nahe Zagreb in Kroatien, zum ersten Mal Teil des Saisonkalenders. An Pfingsten, 19./20. Mai folgt der traditionelle Lauf in Montalieu-Vercieu (Frankreich). Am 16./17. Juni geht es weiter in Oleggio (Italien), ebenfalls kein unbekanntes Gelände. Am 14. und 15. Juli gastiert der Trial-Zirkus in Langenaltheim (Deutschland). Nach der Sommerpause folgen am 25./26. August Limberg (Österreich) und das Finale am 8./9. September in Châtel (Frankreich).