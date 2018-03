Ob im Lack, am Unterboden, in Kanten oder Hohlräumen: Salz ist der Erzfeind Nummer 1. Es frisst sich in jedes Material und führt schleichend zu teuren Schäden. Deshalb den Truck regelmäßig von Salz reinigen und Lackschäden ausbessern, bevor sie anfangen zu rosten. Dichtungen, Scheiben, Scheinwerfer, Reifen, Fahrzeugkonservierung und Planenauflieger zu checken gehört ebenso dazu, wie ein Besuch auf dem Bremsenprüfstand. Nicht vergessen: Klimaanlage einschalten. Das halt die Dichtungen geschmeidig.

Der komplette Frühjahrscheck und mehr nützliche Tipps viermal jährlich kostenlos in TRUCKtuell. Jetzt anmelden!