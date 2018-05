Das verheißungsvolle Wort „Arrival“, Ankunft, ziert die neuen Liefermobile des Logistikriesens UPS. Die bekannten kastigen Autos dürften über kurz oder lang der Vergangenheit angehören. UPS will sie durch die spacig designten E-Transporter ersetzen. Noch 2018 will das KEP-Unternehmen 35 der neuen Stromer in einem Feldversuch auf die Straßen von Paris und London schicken. Dabei sind die Fahrzeuge emissionsfrei bis zu 240 Kilometer weit unterwegs – und damit für die gängigen Zustelltagesrouten schon fast überqualifiziert. Unter ihrer Hülle steckt purer Leichtbau. Dank der großen und gebogenen Windschutzscheibe hat der Fahrer dazu eine bessere Sicht auf seine Umwelt – wichtig gerade in Innenstädten. Die ersten Stromer im Unternehmen sind die Arrivals übrigens nicht: Weltweit setzt UPS schon heute rund 300 E-Lieferwagen ein.