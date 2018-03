Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz sagte in Kiel, das Land befinde sich in aussichtsreichen Gesprächen mit dem Bundesumweltministerium, die Strecke mittelfristig noch zu erweitern. Das bisherige Gesamtvolumen für das vollständig vom Bund finanzierte Vorhaben beläuft sich auf rund 14 Millionen Euro.

Energiewendeminister Dr. Robert Habeck erklärte: "Wir müssen beim Lkw-Verkehr Alternativen zum Diesel entwickeln. Der E-Highway ist eine solche. Ich hoffe, dass der Test gelingt und die Strecke sukzessive immer länger wird." Auch Buchholz sprach von einer höchst innovativen Form des Lkw-Antriebs, der den Güterverkehr eines Tages nahezu emissionsfrei machen könne. Nach den Worten von Roland Edel, Technologiechef der Division Siemens Mobility, beweise der E-Highway, dass klimaneutraler Güterverkehr auf der Straße möglich sei.

Oberleitungs-Lkw hilft beim Erreichen der Klimaziele

Zudem sei das System der Oberleitungs-Lkw ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur Erreichung der Klimaziele. Das Projekt in Schleswig-Holstein zeichne sich besonders dadurch aus, dass der "Treibstoff" für die Lastwagen gleichsam entlang dieser hochfrequentierten Strecke aus regenerativer Windenergie gewonnen wird.



Für den Bau des E-Highway wird nach Angaben des federführenden Kieler FuE-Zentrums ein Oberleitungssystem zwischen der A1-Anschlussstelle Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck errichtet, über das der elektrische Antrieb eines Hybrid-Lkw mit Strom versorgt werden kann. Der Bau der Fahrleitungsanlage wird von Siemens in Zusammenarbeit mit SPL Powerlines Germany realisiert.



Das Oberleitungssystem soll voraussichtlich Mitte 2019 in Betrieb gehen und mit Strom aus regenerativer Erzeugung betrieben werden. Die in Reinfeld ansässige Spedition Bode ist das erste Logistik-Unternehmen, das die Oberleitung-Hybrid-Lkw (OH-Lkw) im Realbetrieb testen wird. Die OH-Lkw werden mit einem Hybridsystem aus Diesel- und Elektromotor ausgestattet sein. Die ökonomische und ökologische Bewertung des Systems unter realen Verkehrsbedingungen erfolgt im Rahmen eines mehrjährigen Feldversuches.