Beim Schweizer Unternehmen Pistor wird der E44 nach Unternehmensangaben als 26-Tonner im Einsatz sein. Das Fahrzeug soll täglich Richtung Zürich unterwegs sein und Bäckereien, Confiserien, Restaurants, Hotels und Heime in der Stadt Zürich beliefern. In Kombination mit einem Frigoblock-Kühlgerät handle es sich um ein weltweit einzigartiges Fahrzeug.

Pistor beliefert bereits seit 2015 Kunden in Luzern und in der Zentralschweiz mit Elektro-Lkw von E-Force. Der E44 wird vom 16. bis 19. November auf der Transport-Messe in Bern ausgestellt, ab Dezember fährt er für Pistor.