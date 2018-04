Bereits gestern Abend standen Lkw an Lkw, sauber aufgereiht am Autohof am Lohfeldener Rüssel. Während die einen noch auf den ihren kostenlosen Einlass warteten, richteten sich die ersten Truck-Enthusiasten schon einmal häuslich ein, um ein spannendes Wochenende zu feiern. Zum guten Zweck – denn wie immer geht der Erlös an Kinder in Not. Das gilt auch für den inzwischen fünften Trucker-Treff bei Kassel. Waren es 2017 noch rund 350 Lkw erwarten die Veranstalter vom 21.04.2018 bis 22.04.2018 rund 500 Schätzchen - vom liebevoll gepflegten Arbeitsgeräten bis hin zum Supertruck.

FERNFAHRER ist natürlich auch schon vor Ort und freut sich die Gäste der Rüssel Truck Show am hauseigenen Show Truck begrüßen zu können. Die Redaktion wünscht ein sonniges Wochenende, gute Gespräche und ein rauschendes Fest. Willkommen!