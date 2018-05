Künftig erhält Bosch damit laut Kyocera Zugriff auf die patentierte haptische Feedback-Technologie der Japaner, die Bosch in seinen Automobillösungen einsetzen will. Kyocera stellt diese Technologien eigenen Angaben zu Folge bereits seit 2008 her. Dank der neuesten Haptivity1-Technologie von Kyocera lasse sich echte Berührungsempfindung an jeder Mensch-Maschine-Schnittstelle herstellen. Diese Virtual-Reality-Funktionen könnten beispielsweise dabei helfen, auch beim Tippen auf ein Display, also ohne physische Taste, eine gezielte Rückmeldung zu erhalten statt einer akustischen Rückmeldung oder per einfacher Vibration.