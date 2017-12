Digitalisierung des Cockpits

Interview mit Dr. Michael Ruf

Die Digitalisierung verändert nicht nur das Transportgewerbe, sondern auch den Lkw. So gilt es, Endgeräte wie Smartphones oder Tablets in das Fahrzeug so zu integrieren, dass der Fahrer trotz Informationsflut nicht abgelenkt wird. Ein Gespräch mit Dr. Michael Ruf, Leiter der Business Unit Commercial Vehicles & Aftermarket beim Zulieferer Continental.