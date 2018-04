Mit sofortiger Wirkung, so der Konzern, wechselt Jürgen Gerdes seinen Verantwortungsbereich. Sein bisheriges Ressort Post-eCommerce-Parcel übernimmt vorerst Frank Appel, Vorstandsvorsitzender von Deutsche Post DHL zusätzlich. Das neue Ressort soll demnach die Themen Customer Experience, nachhaltige Logistik und Automatisierung vorantreiben. Insgesamt übernehme der Bereich also die Rolle eines Inkubators für Mobilitätslösungen und digitale Plattformen. Darum übertrage man auch bereits bestehende neue Geschäftsmodelle und technologische Innovationen in den Bereich. Einer der Kernaspekte ist also auch, die Entwicklung des elektrischen Zustellfahrzeugs Streetscooter weiter voran zu bringen, wozu auch die weltweite Vermarktung sowie die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern gehöre. In den nächsten Wochen will der Logistiker das neue Ressort vollends aufbauen.