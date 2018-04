Die Lösung des Start-ups, das zur LGI Logistics Group International gehört, soll demnach bundesweit an geeigneten DB-Standorten verfügbar sein. Nach Unternehmensangaben kommen 61 Standorte infrage. In einem ersten Schritt seien die Standorte dran, an denen die Bahn-Tochter DB Services Poststellen betreibt. "Pakadoo ist ein Service, der perfekt in unsere Strategie DB2020+ passt, in der wir uns zum Ziel gesetzt haben, Top-Arbeitgeber und Umwelt-Vorreiter zu werden", erklärt Bernhard Schad, Regionalleiter HR-Partner Zentrale DB Regio AG und Betriebsleiter.

Bereits 2016 führte die Frankfurter DB-Zentrale den ersten Pakadoo-Standort ein. Nach und nach folgten weitere Standorte, darunter München und Hamburg.