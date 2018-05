DB Regio und Iveco feiern Jubiläum

1.000ster Crossway ausgeliefert

Der größte Busbetreiber Deutschlands, die DB Regio Bus, erhält seinen 1.000sten Iveco Crossway LE und nahm diesen im Iveco Kundencenter zusammen mit 22 weiteren Fahrzeugen in Empfang. Wie schon der 100. und der 500. Bus geht auch Nummer 1.000 in die Region Mitte in die Nähe von Frankfurt (Rhein-Mosel-Bus).