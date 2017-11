DB plant offenbar Vorstandsumbau

Neuer Vorstand für Güterverkehr und Logistik

Alexander Doll, Deutschland-Chef der Barclays-Bank, soll Medienberichten zufolge neuer Güterverkehrsvorstand der Deutschen Bahn werden. In der Aufsichtsratssitzung am Freitag fallen demnach weitere Personalentscheidungen an.