„Pure Excellence“ – unter diesem vielversprechenden Motto hat der holländische Lkw-Hersteller DAF seine Baureihen überarbeitet. Vom kleinen 7,5-Tonner mit neuem Einstiegs-Vierzylinder bis hin zum großen Vierachs-Fahrgestell mit drei gelenkten Achsen – die Redaktion konnte ausgewählte Fahrzeuge schon bewegen und sich ein erstes Urteil bilden.

Auch MAN lud zu einer umfassenden Fahrveranstaltung nach Spanien. Aufgefrischte Innenräume und Motoren mit SCR-only-Abgasreinigung sind neu im Sortiment der Münchner. Die Highlights der Baureihen TGM und TGX sind schnell herausgearbeitet – und entfalten gerade im Vergleich zu einem altehrwürdigen F90 19.402 mit Zwölfliter-D28-Motor aus dem Jahre 1994 ihre volle Wirkung.

Bullige Lkw aus Europa und den USA

Mit der XT-Baufahrzeugpalette rundet Scania das Feuerwerk an neuen, europäischen Lkw mit einer robusten Designlinie und der zeitgleichen Vorstellung der G- und P-Kabinen ab. Die ebenso großen wie legendären V8 müssen in diesen Lkw zwar leider draußen bleiben, doch auch die 13-Liter-Motoren mit bis zu 500 PS sorgen für ordentlich Vortrieb. In dieser Kategorie hat auch der neue Mack Anthem mit Volvo-Triebwerken ordentlich etwas zu bieten – mit seiner bulligen Front strahlt der US-Truck pure Potenz aus, seine riesige Kabine ist ein wahrer Fahrertraum. Doch auch die Effizienz kommt im neuen Fernverkehrs-Truck nicht zu kurz.

Automatisiert und elektrifiziert

Um eine gesteigerte Wirtschaftlichkeit geht es auch bei den automatisierten Arocs, die Daimler in Zusammenarbeit mit Fraport auf dem ehemaligen Fliegerhorst Pferdsfeld testet. Die ferngesteuerten Kolonnen sollen den Schneeräumdienst auf Flughäfen revolutionieren. So, wie StreetScooter das mit dem Transporter Work für die letzte Meile plant. Die Redaktion konnte erstmals hinter das Steuer des vollelektrischen Fahrzeugs – eine wahrhaft puristische Erfahrung, zu der die Fahrt in den dreiachsigen Modellen des Mercedes Tourismo einen echten Gegenpol bildet. Fahrkomfort und üppig Platz hat der luxuriöse Reisebus im Übermaß zu bieten.

Neben all diesen Berichten ebenfalls im Heft: Vergleich der Tank-Silo-Lkw von Iveco und Volvo, der Trailerhersteller Langendorf nach der Übernahme durch Wielton, Ford Transit DoKa mit Pritsche und Allrad im Test, die Zero-Emission-Vehikel der Busworld in Kortrijk, Vorstellung des Mercedes Citaro hybrid, Radarsensoren im Fokus, Messe-Nachlese zur NACV in Atlanta und die Fiat Team Trophy.



