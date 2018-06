Der Logistikdienstleister Dachser, nach eigenen Angaben Marktführer im deutschen und europäischen Stückgutmarkt beim Landverkehrsnetz, geht nun auch bei der Seefracht in die vollen. In diesem Jahr sollen 26 neue LCL-Verbindungen (Less than Container Load) aufgeschaltet werden. Bei den sechs bereits bestehenden Diensten erhöht Dachser zudem die Frequenz von 14-tägig auf wöchentliche Abfahrten.

Durch gezielte Bündelung der Waren und feste Containerläufe zwischen den Ports profitieren die Kunden nach Unternehmensangaben von einer besseren Planbarkeit, Schnelligkeit und Transparenz ihrer Sendungen. So hätten beispielsweise Sendungen zwischen Bangalore und Hamburg eine Transitzeit von 22 Tagen.

Diese LCL-Verbindungen kommen bei Dachser neu hinzu

Aktuell sind folgende feste Linien im Rahmen der LCL-Sammelverkehre hinzugekommen: Ab Bremen organisiert der Logistikdienstleister wöchentliche LCL-Services zu neuen Destinationen in den USA (Los Angeles, New York, Chicago, Boston, Houston, Atlanta und Charlotte), von Hamburg aus bietet Dachser LCL-Services nach Indien (Nhava Sheva und Chennai) an. Ab ersten Juni gibt es zudem eine Linie von Hamburg nach Neu-Delhi. In umgekehrter Richtung gibt es Verbindungen von Chennai und Nhava Sheva nach Hamburg, neu hinzugekommen sind die Linien Neu-Delhi und Bangalore nach Hamburg. Eine weitere Verbindung geht wöchentlich von Shanghai in China nach Santos in Brasilien. Ab Antwerpen organisiert der Logistikdienstleister Linien nach Hong Kong, Veracruz, Singapur, Busan und Nhava Sheva.