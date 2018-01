In beiden Fällen ist noch unklar, warum der Fahrer von der Straße abgekommen ist. Der 40-Jährige, der im Sattelzug auf der A8 am Steuer saß, ist schwer verletzt, sein 43-jähriger Kollege, der in den Unfall in Horstmar verwickelt wurde, leicht. Der Gesamtschaden an der 1770 gebauten Kapelle und am umliegenden Gelände liegt der Polizei Steinfurt zufolge im fünfstelligen Eurobereich, der Schaden am Lkw bei rund 7.000 Euro.

Fahrerhaus schwebt über der Baugrube

Im Fall der Tunnelbaustelle in Baden-Württemberg ist die Schadenhöhe noch unklar, am Lkw entstand ein Schaden von rund 110.000 Euro. Dem Polizeipräsidium Ludwigsburg zufolge fuhr der Fahrer kurz vor ein Uhr von der Fahrbahn ab, statt der Linkskurve zu folgen, und krachte so in die Baustellenabsperrung aus Beton, anschließend über eine abfallende Böschung und kam oberhalb der Baugrube zum Stehen. Das Fahrerhaus rutschte über die Böschung der Grube, was die Rettung des Mannes erschwerte und mehrere Stunden in Anspruch nahm.

Unfall hat Vollsperrung der A8 zur Folge

Der spektakuläre Unfall auf der A8 hatte eine Vollsperrung über mehrere Stunden zur Folge. Die Ermittlung zu den Lenk- und Ruhezeiten des Unfallfahrers dauerten noch an, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber eurotransport.de. Sowohl das Zugfahrzeug als auch der Trailer sind in Deutschland bei einer mittelständischen Spedition zugelassen.