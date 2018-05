Zwei Schüler machen Lastwagen winterfest: Um Unfälle zu verhindern, die durch herunterrutschende Eisplatten entstehen, haben Kevin Erdmann (19 Jahre) und Lauritz Abel (20 Jahre) eine spezielle Beschichtung für Lkw-Planen entwickelt. Laut "Jugend forscht" sollen diese verhindern, dass sich das Eis zu Beginn des Gefrierprozesses stärker mit den Planen verbindet. Die Beschichtung müsse zu diesem Zweck gut auf den Planen haften, witterungsbeständig, lichtdurchlässig und biologisch abbaubar sein.

Mischung aus Paraffin und Öl

Die Schüler aus Ingelfingen-Lipfersberg und Altkrautheim in Baden-Württemberg wählten demnach eine Mischung aus Paraffin und Öl im Verhältnis 1:1,5, die sie mit einem Spachtel oder einer Druckluftlackierpistole sowie einem Heißluftföhn auftragen.

Beim Nachwuchswettbewerb "Jugend forscht", den das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert, durchlaufen die Schülerinnen und Schüler Wettbewerbe auf Regional-, Landes-, und schließlich Bundesebene. Die Jungforscher zwischen 15 und 21 Jahren treten in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik an. Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahre können sich in der Sparte "Schüler experimentieren" bewerben.