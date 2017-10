Wahlweise fünf oder zehn Kilometer konnten die Teilnehmer laufen, für die Kleinsten fiel um 13.45 Uhr der Startschuss beim Bambini Lauf. Auf der Fünf-Kilometer-Distanz siegte bei den Herren Linus Fichtel (RC Allgäu) in einer Zeit von 20:21 Minuten. Bei den Damen ging der erste Platz an Navina Omilade (Gielsch) mit einer Zeit von 24:39 Minuten. Thomas Dörler (A. Berger Präzisionsteile) absolvierte die zehn Kilometer in 37:26 Minuten und sicherte sich damit den Sieg. Mit einer Zeit von 43:53 Minuten gewann Sibylle Brücklmayr (Ansorge Lauftreff MOD) bei den Damen. Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Doch wie immer galt das Motto: Dabei sein ist alles. Getreu dem olympischen Gedanken darf sich hinterher jeder als Sieger fühlen. Im nächsten Jahr wird die erfolgreiche Veranstaltung fortgesetzt.