Ein weiteres Drittel (33 Prozent) möchte laut Bitkom den Zustellort gerne noch am Tag der Lieferung ändern können. 32 Prozent der Befragten wünschen sich die Zustellung über eine lieferantenunabhängige, persönliche Paketbox neben dem eigenen Briefkasten und eine entsprechende digitale Benachrichtigung des Dienstleisters. "Um die Online-Echtzeitverfolgung einer Paketzustellung und die Benachrichtigung per Mail oder SMS werden die Paketdienste nicht mehr herumkommen", erklärt Bitkom-Expertin Julia Miosga. Neben einem guten Service und der Schnelligkeit sei den Kunden auch eine zuverlässige und sichere Zustellung wichtig.

Direkt-Zustellung in die Wohnung unbeliebt

Ein geringes Interesse haben die Online-Käufer (13 Prozent) demnach an der Zustellung direkt in die eigene Wohnung durch einen Paketboten, der per Smart Lock, Einmalkennwort oder Gesichtserkennung Zutritt erhält. Die Lieferung in den Kofferraum des eigenen Autos wünschen sich ebenfalls nur acht Prozent der Befragten. Die 14- bis 29-Jährigen stehen diesen Arten der Zustellung allerdings aufgeschlossener gegenüber.

35 Prozent würden die Ware gerne schon am Tag der Bestellung erhalten. Elf Prozent haben die sogenannte Same Day Delivery bereits genutzt. An der Same Hour Delivery seien 28 Prozent interessiert, nur fünf Prozent nutzten sie bereits.

Stark nachgefragt werde Click & Collect: Kunden bestellen Produkte online und holen sie im Laden ab. Der Digitalverband Bitkom befragte nach eigenen Angaben 1.152 Internetnutzer ab 14 Jahren, darunter 1.104 Online-Käufer.