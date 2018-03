Betriebsleiter Reinhard Kastner verweist auf weitere hauseigene Vorzüge: "Man kann bei uns auch nach 18 Uhr noch einen freien Lkw-Parkplatz bekommen. Und vor dem Schlafen mögen die Lkw-Fahrer ein Glas unseres regionalen Zoigl-Biers." Kurze Stopps werden zudem für einen Besuch in der Brotzeitecke oder bei Subway genützt. Übrigens schätzen viele Fernfahrer nach Kastners Worten die Möglichkeit der Lkw-SB-Waschanlage, um ihr Fahrzeug mit Hochdruckgeräten selbst zu reinigen. Fazit nach einer ausgiebigen Rast: Im Prinzip fehlt es im oberpfälzischen Ritterhof an nichts – außer vielleicht noch an mittelalterlichen Kostümen für die Mitarbeiter.

Knapp 80 Stufen führen zum Aussichtspunkt auf dem Ritterturm, dem Wahrzeichen des Autohofs in Windischeschenbach-Neuhaus. Das kurze Fitnessprogramm wird von den Fernfahrern gern wahrgenommen, denn der Rundumblick in die Ferne ist an schönen Tagen atemberaubend. Autohof-Eigentümer Gerhard Bergler hat offenbar nicht nur Fantasie, sondern auch Geschäftssinn: "Wir wollten einen Hingucker haben, den man einwandfrei von der Autobahn aus sehen kann." Das ist zweifellos gelungen, denn der begehbare Turm entpuppt sich als ein origineller Nachbau des Bergfrieds im Nachbarort Neuhaus. Auf halber Höhe hat der Heimatverein ein kleines Museum eingerichtet – dort kann man unter anderem eine echte Ritterrüstung begutachten.

