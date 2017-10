Automatisiert, über Transponder im Boden gesteuert, bewegt sich das 18 Meter lange Förderfahrzeug wie von Geisterhand über das Firmengelände. Bis zu 78 Tonnen kann das fahrerlose Vehikel bewegen, ist dabei besonders wendig, weil es über acht gelenkte Achsen und insgesamt 32 Räder verfügt. Bei BASF firmiert das mit der VDL-Gruppe entwickelte Fahrzeug, von dem hier die Rede ist, ganz schlicht als AGV (Automated Guided Vehicle). Um seine Last aufzunehmen, fährt das Gefährt zunächst unter einen blauen Tragrahmen und hebt diesen eigenständig an. Im nächsten Schritt hebt dann ein Kran den zu transportierenden Tankcontainer auf das AGV. Teleoperiert kann der fahrerlose Transporteur mit maximal 30 Kilometern pro Stunde betrieben werden, sensorgesteuert bewegt er sich in Schrittgeschwindigkeit über das großzügige Firmengelände.

Die Verbindungsstrecken teilt sich das Fahrzeug dabei mit anderen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern, Radfahrern, Autos und Lkw. Moderne Sensoren scannen das Umfeld des AGV und vermeiden so Unfälle.

AGV befördert 45- und 52-Fuß-Tankcontainer

Außerdem ist der flache Lademeister mit Kameras bestückt, die die aufgenommenen Bilder in Echtzeit an eine Leitstelle übermitteln. Angetrieben wird das nur 1,15 Meter hohe Vehikel von vier Elektromotoren, die jeweils eine Achse in Bewegung setzen. Die Spitzenleistung des Förderfahrzeugs beziffert VDL mit mehr als 500 kW. Ihre Energie beziehen die Motoren aus einer 185 kWh starken Lithium-Titanat-Batterie. Ungefähr eine Stunde kann das AGV damit rein elektrisch betrieben werden – damit es dann aber nicht an die Steckdose muss, ist außerdem ein Dieselmotor im Fahrzeug installiert, der als Generator fungiert und die Batterie lädt. Eine Besonderheit ist aber nicht nur das am Standort Ludwigshafen eingesetzte Fahrzeug selbst, sondern auch seine Last: Das AGV befördert 45- und 52-Fuß-Tankcontainer, die BASF zusammen mit dem belgischen Hersteller Van Hool nach dem Vorbild von 20- und 30-Fuß-Containern konzipiert hat.

Diese Behälter fassen bis zu 73.000 Liter und mit einer Zuladung von 66 Tonnen die doppelte Kapazität eines konventionellen Tankcontainers. Damit rangieren sie auf einem vergleichbaren Niveau mit einem Chemiekesselwagen. 700 dieser neuartigen Container hat der Konzern geordert, die ersten 90 sind bereits in der Auslieferung. Noch bewegt sich das flache gelbe Roboterfahrzeug in einer Testphase. In der Erprobung transportiert das AGV keine Chemikalien, sondern leere oder mit Wasser gefüllte Container. Die bisherigen Tests fallen positiv aus. "Die Anforderungen werden erfüllt", teilt BASF gegenüber der Redaktion mit. Es würden aktuell auch Platooningansätze für diese Fahrzeuge entwickelt. BASF-Logistikexperte Thorsten Bieker hatte vor Kurzem schon durchblicken lassen, dass Transporte mit selbstfahrenden Einheiten auch außerhalb des Werks vorstellbar seien. Zurzeit konzentriere man sich aber auf die Umsetzung am Standort, teilt BASF mit. Fahrerlose Transportsysteme in Verbindung mit größeren Behältern sind für den Chemiekonzern das Kernelement eines neuen Logistikkonzepts in Ludwigshafen.

Dieser Inhalt ist exklusiv für unsere Digital-Abonnenten Melden Sie sich an und prüfen Sie, ob Ihre Abonummer in Ihrem Profil hinterlegt ist. Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Profil haben, können Sie sich hier registrieren. Weitere Informationen zu Registrierung und Anmeldung finden Sie hier. › Jetzt anmelden