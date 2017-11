Nach Angaben des Nachrichtenportals Cnbc.com können Lkw-Fahrer in die App Frachtinformationen eingeben und anschließend mit einem QR-Code an den Sicherheitstoren der Logistikzentren einchecken. Demnach hat Amazon bereits in einigen der US-amerikanischen Logistikzentren Fahrspuren angelegt, die den Fahrern eine noch größere Zeitersparnis bringt.

Die App sei für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und schon seit Ende Oktober auf dem Markt. Offiziell bekanntgegeben hat Amazon den Launch noch nicht.