Intensive Einblicke in die Lkw-Poduktion, eine spannende Museumstour, und leckeres Essen krönten die Gastgeber mit Probefahrten der neuesten DAF-Lkw-Generation. Dabei zeigte sich, wie nah der Hersteller an den Wünschen und Vorstellungen der Fahrerinnen und Fahrer ist.Ihre Statements bestätigen die Wahl einer internationalen Jury aus Fachleuten, die die neuen DAF CF- und XF-Baureihen nur wenige Tage später mit dem Titel „Truck of the Year 2018“ kürte. Herzlichen Glückwunsch!

Klicken Sie sich durch die Bildergalerie - hier erfahren Sie, was die Fahrer/Innen zum DAF XF sagen.