Bei einem modernen Truck kommt es mehr denn je auf die inneren Werte an, denn dort sitzt mit dem Kraftfahrer ein Mitarbeiter, der für den Erfolg maßgeblich ist. DAF spendierte der Kabine ein neues Innenlichtkonzept, neue Klimatisierung und frei wechselbare Schalter. Die verwendeten Materialien sind Premium pur. Neue warme Farben unterstreichen den hohen Anspruch – in der „Exclusive Line“ – mit edlen Lederbezügen in Cognac-Schwarz. Hochwertige Bezugstoffe und maximale Verarbeitungsqualität verwandeln den täglichen Arbeitsplatz hinter dem griffigem Multi-

­funk­ti­ons­­lenk­rad in eine konditionserhaltende Komfortzone.

Das Raumangebot setzt Bestwerte

Gerade beim Sitz und bei der vielfach gelobten Matratze wird das deutlich. Das Raumangebot im XF-Fahrerhaus setzt dabei mit seinem kubistischen Kabinenkonzept einmal mehr die Bestwerte im internationalen Vergleich. Nicht umsonst rangiert der große DAF mit seinem ausgeklügelten Innenraumdesign in der Fahrergunst ganz oben. Dazu punktet er mit sehr guter Raumökonomie. Die neu abgestimmten MX-Triebwerke tragen mit ihrem leisen Arbeitsgeräusch ebenfalls dazu bei, dass sich hinter dem DAF-Volant echtes Oberklassefeeling einstellt.