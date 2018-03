Nach Angaben des ADAC Truck Service ist der Präventionsservice ab April unabhängig von der Fahrzeugmarke verfügbar. Die Vorteile für Transporteure gekühlter Ware sind weniger Ausfälle, niedrigere Verschleiß- und Instandhaltungskosten sowie rund 25 Prozent kürzere Reparaturzeiten. Der Service umfasst laut Dienstleister zudem eine Warnfunktion in Kombination mit einer mobilen oder stationären Reparatur in ganz Europa.

Schadenprävention für temperaturgeführte Transporte

Dabei werden die Fahrzeugdaten der angebundenen Komponenten in Echtzeit auf eine neutrale Plattform übertragen und geprüft. Weichen Werte von den Herstellervorgaben ab, wird der Flottenbetreiber informiert. Je nach Schwere des drohenden Schadens organisiert der ADAC Truck Service einen sofortigen mobilen Einsatz oder einen Werkstatttermin entlang der Fahrtstecke, bevor es zur Panne kommt.

ADAC Truck Service mit modularem Preismodell

Das Angebot für Lkw, Transporter, Auflieger, Anhänger und Busse basiert auf einem dreistufigen, modularen Preismodell. Der einjährige Festpreis inkludiert dabei die Organisationskosten für die Pannenhilfe in Europa, die Einsatzkosten am Pannenort, alle Abschleppungen in unterschiedlichen Gesamthöhen sowie bis zu vier Neureifen pro Jahr. Auch der Verlust von Fahrereigentum aus dem Cockpit ist laut Dienstleister vertraglich abgedeckt. „Digitalisierung muss einen konkreten Kundennutzen bieten. Mit der mobilen Ferndiagnose schaffen wir einen Mehrwert, der die Kosten für unsere Kunden deutlich senkt. Pannen bei Trailern und Kühlaggregaten sind damit Geschichte“, sagt Christoph Walter, Geschäftsführer des ADAC Truck Service.