300 kranbare Trailer von Schmitz Cargobull

Waberer’s rüstet sich für die Schiene

Die ungarische Großspedition Waberer’s will ihr intermodales Engagement deutlich ausweiten. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, sind 300 von 600 in diesem Jahr beim Trailerhersteller Schmitz Cargobull bezogenen Aufliegern kranbar.