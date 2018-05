Daimler Buses kann sich über gleich drei Großaufträge aus Polen freuen: Mit 56 Citaro und 30 Citaro hybrid macht Krakau im September den Anfang, Danzig folgt im Frühjahr 2019 mit 46 Citaro.

Das nordöstlich gelegene Bialystok wiederum wird Ende des Jahres mit 18 Mercedes Conecto beliefert.

Große Erfolge auch im letzten Jahr

Mit den jüngsten Großaufträgen kann Daimler Buses an den Erfolg in Polen im letzten Jahr anschließen – im Juni 2017 bestellten die Warschauer Verkehrsbetriebe bereits 80 Conecto, in Breslau wurden Anfang des Jahres 60 Citaro ausgeliefert.