Den ersten Transporter in der Ausführung für Personentransport hat der Hersteller auf der internationalen Polizeifachmesse GPEC (General Police Equipment Exhibition & Conference) an die Polizei übergeben. Dieses sei Bestandteil eines mehrjährigen Rahmenvertrages. Bis 2019 will der Hersteller den Rest der rund 1.000 Transporter liefern. Bereits die bald abgelöste Sprinter-Generation hat sich laut Daimler bei den Bereitschaftspolizeien der Länder großer Beliebtheit erfreut.