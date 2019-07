Welche Top-Speaker beim Zukunftskongress Nutzfahrzeuge mit an Bord sind und zu welchen Themen diese referieren, verraten wir in unserer Bildergalerie. Außerdem: Stellen Sie sich Ihr Programm aus rund 60 Beiträgen und zwei Themensäulen individuell zusammen.

Der DEKRA Zukunftskongress Nutzfahrzeuge am 19. und 20. November 2019 in Berlin garantiert hochkarätige Vorträge, kontroverse Podiumsdiskussionen sowie exklusive Möglichkeiten zum Networking. Das innovative Programm (Flyer steht am Ende des Artikels zum kostenlosen Download) umfasst rund 60 Beiträge, die in zwei parallel verlaufende Themenstränge unterteilt sind: Fahrzeugtechnologie sowie Telematik und Digitalisierung. Die Teilnehmer können jederzeit frei zwischen den Themengebieten wechseln und sich so ihre Highlights individuell zusammenstellen.

Der kürzeste Weg zu Insiderwissen

Mit mehr als 60 namhaften Referenten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft setzen wir mit dem Zukunftskongress Nutzfahrzeuge 2019 Branchen-Standards. Als Teilnehmer erhalten Sie Insiderwissen von Top-Managern, Wissenschaftlern und Spezialisten aus den unterschiedlichsten Themengebieten. Darunter viele internationale Unternehmen wie BPW, Continental, Daimler, DAF, DB Schenker, Dekra, IAV, Iveco/FPT, Knorr-Bremse, Krone, MAN, Oliver Wyman, R+V, Scania, Schmitz Cargobull, Shell, Wabco und ZF Friedrichshafen. Außerdem mit an Bord: zahlreiche Verbände und europäische Organisationen wie die European Automobile Manufacturers Association (ACEA), die Internationale Straßentransport Union (IRU) und das International Council on Clean Transportation (ICCT), Transport & Environment sowie Vertreter der Europäischen Kommission, des Verkehrsministeriums und der deutschen Verbände VDA und BGL. Die Namen der Referenten und ihre Themen erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Optimale Netzwerk-Möglichkeiten

Darüber hinaus bietet der Kongress im Rahmen der begleitenden Fachausstellung und der Abendveranstaltung exklusive Möglichkeiten zum Networking mit Experten und Kollegen. Übrigens: Im Rahmen der Abendveranstaltung wird auch dieses Jahr der renommierte Deutsche Telematikpreis vergeben. Medienpartner des DEKRA Zukunftskongress Nutzfahrzeuge sind folgende Fachzeitschriften aus dem ETM Verlag: lastauto omnibus, trans aktuell und TeleTraffic.

Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Platz am 19. und 20. November 2019. Mehr Infos, das detaillierte Programm und die Anmeldung finden Sie unter www.zukunftskongress-nutzfahrzeuge.de. Wir freuen uns, Sie in Berlin begrüßen zu dürfen.