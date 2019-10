Am Mittwoch, 23. Oktober 2019, wurde der Fahrer eines Hoyer-Tankzugs auf einem Parkplatz an der E42 in Belgien tot aufgefunden. Er soll zuvor Streit mit einem Pkw-Fahrer gehabt haben.

Gegen 9.10 Uhr am Mittwochmorgen ist der rote, in den Niederlanden zugelassene DAF XF der Hoyer-Group offenbar auf der E42 Richtung Namur von einem Pkw ausgebremst worden. Dies berichtet die belgische Bundespolizei. Wenige Minuten später wurde der Fahrer des Tanksattelzugs tot auf einem Parkplatz in der Nähe von Couthuin aufgefunden. So wie sein Lkw stand, hatte er ihn wohl eilig verlassen - möglicherweise, um den Pkw-Fahrer zur Rede zu stellen, der ihn kurz zuvor genötigt hatte. Die Polizei vermutet, dass er in Folge des Disputs angefahren und tödlich verletzt wurde. Vom möglichen Täter fehlt jede Spur.

Zeugen gesucht

Die Ermittler appellieren nun an mögliche Augenzeugen, die am 23. Oktober 2019 zwischen 9.10 und 9.40 Uhr am Parkplatz oder auf dem Parkplatz vorbeifuhren und etwas Auffälliges bemerkt haben. Auch mögliche Dash-Cam-Aufzeichnungen vom Geschehen auf der E42 könnten bei der Aufklärung der Tat helfen. Der vollständige Fahndungsaufruf findet sich hier. Die belgische Polizei hat eine eigene Hotline für diesen Fall geschaltet: 0800 - 30 300