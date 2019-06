Nach Angaben von Insolvenzverwalter Tobias Wahl von der Kanzlei Anchor ist damit keine fünf Monate nach dem Insolvenzantrag Deutschlands größter Buchlogistiker und Buchgroßhändler. Der Erwerb steht allerdings noch unter dem Genehmigungsvorbehalt der Banken und der Kartellbehörden.

Weiterentwicklung des Geschäfts

„Als inhabergeführtes Familienunternehmen bekennen wir uns uneingeschränkt zum Kulturgut Buch. Auch eine langfristige, nachhaltige Geschäftsentwicklung hat für uns den höchsten Stellenwert. Wir setzen dabei auf eine Weiterentwicklung des gesamten Geschäftes von KNV“, sagt Frank Schulze, Geschäftsführer Finanzen der Zeitfracht Gruppe. „Zudem stärkt der Kauf der KNV-Gruppe die Logistiksparte der Zeitfracht Gruppe erheblich und untermauert unsere führende Position in der Logistikbranche - zum Beispiel wird durch die Übernahme eines der größten und modernsten Logistikzentren in Europa durch die Zeitfracht Gruppe verstärkt genutzt.“ Auch im IT Umfeld sei die KNV-Gruppe gut aufgestellt und biete perspektivisch interessante gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten.

Laut dem Insolvenzverwalter ist Zeitfracht „ein idealer Erwerber, da das inhabergeführte Familienunternehmen mit seinem Leistungsportfolio perfekt zu KNV passt. Durch die Bündelung von Know-how und die Nutzung der jeweiligen Stärken beider Seiten ergeben sich erhebliche Synergien“.

Bestes Angebot

In einem über mehrere Wochen laufenden Bieterverfahren unter der Leitung des M&A-Beraters Dr. Adam Bolek und Beratung durch die Rechtsanwaltskanzlei Gleiss Lutz hatte Zeitfracht demnach das beste Gesamtgebot unter wirtschaftlichen sowie personellen Aspekten abgegeben und sich damit gegenüber anderen Bietern durchgesetzt. Die Gläubigerausschüsse der insolventen KNV Unternehmen haben den Kaufvertrag mit dem strategischen Investor einer Mitteilung zufolge bereits genehmigt.

Im Zuge einer übertragenden Sanierung will Zeitfracht alle betriebsnotwendigen Vermögenswerte der KNV Gruppe übernehmen und wird damit künftiger Alleingesellschafter. Der Verkauf umfasst alle Bereiche der KNV Unternehmensgruppe wie Buchgroßhandel (Barsortiment), Verlagsauslieferung und die Logistik, mit allen Standorten in Stuttgart, Erfurt und Leipzig. Zudem übernimmt Zeitfracht sämtliche Anteile an der nicht von der Insolvenz betroffenen Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft (LKG). Thomas Raff und Jens Neuner bleiben weiterhin als Geschäftsführer im Amt. Der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Voerster und Dr. Bertram Feuerbacher scheiden aus der Geschäftsführung aus.