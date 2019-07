Als zehnter Logistiker macht die Nagel-Group die „erste Runde“ der Unternehmen komplett, die von Mercedes einen eActros zur Verfügung gestellt bekamen. Für ungefähr ein Jahr testen nun die folgenden Unternehmen die vollelektrischen Lkw unter realen Einsatzbedingungen: Hermes, TBS Transport Beton, Meyer Logistik, Edeka, Rigterink, Dachser, Pfenning, Camion Transport, Migros Logistik und eben jetzt auch die Nagel-Group.

Der eActros, ein vollelektrischer 18-Tonner wird künftig für den Lebensmittellogistiker in Hamburg unterwegs sein. Die vom Hersteller angegebene Reichweite wird Nagel zunächst nicht voll ausnutzen. Tobias Jardon, Niederlassungsleiter von Kraftverkehr Nagel in Hamburg sagt: „Wir planen, das Fahrzeug täglich auf einer Strecke in die Hamburger Innenstadt einzusetzen, um damit gekühlte Lebensmittel zu verschiedenen Empfängern zu liefern.“ Nachts soll der Lkw an der Nagel-Niederlassung am Rungedamm aufgeladen werden.

Nach dem auf etwa ein Jahr angelegten Test soll für den Kühllogistiker feststehen, ob er auf das vollelektrische Fahrzeug vertrauen könne, wie Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group, sagt. Elektromobilität biete die Chance, Emissionen zu senken und die Anforderungen an die Zustellung im städtischen Raum zu erfüllen. „Gleichzeitig gibt es viele praktische Herausforderungen, die wir mit diesem Test besser verstehen wollen.“