Zalando, die Online-Plattform für Mode und Lifestyle, beauftragt den Logistikdienstleister Kühne + Nagel, mit der Bereitstellung und dem Management eines Inbound Distribution Centers in Halle an der Saale. Das 35.000 Quadratmeter große Distributionszentrum geht im Herbst 2019 in Betrieb. Nach einer Hochlaufphase sollen dort nach Angaben von Zalando bis zu 100 Millionen Artikel pro Jahr verarbeitet werden. Vom neuen Distributionszentrum aus verteilt Kühne + Nagel die Artikel an die Zalando-Logistikstandorte. Das soll zu einer erhöhten Redundanz der Bestände im Netzwerk beitragen und auf diese Weise zu kürzeren Lieferzeiten bei Endkunden führen.

Ausschlaggebend für die Wahl des Standortes Halle an der Saale waren nach Unternehmensangaben ein hohes Potenzial an Arbeitskräften, die geografische Lage und die Infrastruktur. Das neue Zentrum befindet sich im Industriegebiet Star Park Halle, das sich in der Nähe der beiden Autobahnen A14 und A9 befindet. Am Standort sollen mittelfristig insgesamt rund 350 Stellen entstehen. In der Startphase werden vorerst 120 neue Stellen geschaffen.