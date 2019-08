Wo passieren die meisten Unfälle mit Lkw? Wo gab es die meisten Unfälle mit Verkehrstoten? Wo passieren in meiner Stadt die meisten Verkehrsunfälle? All diese Fragen beantwortet der neue interaktive Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, aktualisiert mit Unfalldaten des Jahres 2018. Dieser aktuelle interaktive Unfallatlas der Statistischen Ämter von Bund und Ländern zeigt, wo es in Deutschland am häufigsten kracht – neu sind dabei eigene Karten zu Unfällen mit Personenschaden, an denen Güterkraftfahrzeuge, wie zum Beispiel Lkw, beteiligt waren. Ebenso zum ersten Mal sind Ergebnisse für Berlin erhalten.

Im aktualisierten und erweiterten Unfallatlas sind jetzt Unfallhäufigkeiten und Unfallstellen von insgesamt 13 Bundesländern zu sehen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Da in mehreren Bundesländern die Polizei die Geokoordinaten der Unfälle bei der Unfallaufnahme zurzeit noch nicht oder nicht vollständig aufnimmt, können für diese Bundesländer im Unfallatlas noch keine Unfälle dargestellt werden. Es fehlen noch Daten aus: Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, die dann voraussichtlich bei der nächsten Aktualisierung im Jahr 2020 enthalten sein sollen.

Der Unfallatlas bietet nach Angaben des Statistischen Bundesamtes einen regional tief gegliederten Überblick über Unfälle mit Personenschaden nach Straßenabschnitten sowie nach einzelnen Unfallstellen. Auswählen lässt sich, ob alle Unfälle oder Unfälle mit bestimmten Verkehrsmitteln, zum Beispiel mit Lkw, angezeigt werden. Eine weitere Tabelle enthält zusätzliche Informationen, etwa ob es sich um einen Unfall mit Verkehrstoten, Schwer- oder Leichtverletzten handelt. Unfälle bei denen nur Sachschaden entstand, werden nicht dargestellt.

Zur Nutzung des Unfallatlas muss JavaScript aktiviert sein. Zur Darstellung werden keine Zusatzprogramme benötigt und für eine optimale Darstellung empfiehlt sich, einen modernen Browser in möglichst aktueller Version zu verwenden.