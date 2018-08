Dieser in der europäischen Omnibusbranche laut Hersteller einzigartige Wettbewerb, der unter dem Motto „Compete with friends" steht, startet am 29. August in die erste Qualifikationsrunde. In insgesamt drei Vorrunden müssen die bis zu 1.000 teilnehmenden Busmonteure aus 16 europäischen Ländern umfassende Online-Fragenkataloge rund um den Omnibus und dessen Funktion, Wartung und Reparatur beantworten. Dazu gehören immer öfter auch Themen der Digitalisierung und Telematik (Omniplus ON) und Elektrifizierung (eCitaro und Citaro hybrid), die Zeiten der reinen „Schrauber" sind lange vorbei – vielseitige „digitale Mechatroniker" sind gefragt. Beim Finale der beliebten Olympiade der Busspezialisten werden die jeweiligen Landessieger im Februar 2019 in Neu Ulm ihr praktisches Können unter Beweis stellen, um den „BusTech-Master International" 2019 zu küren.