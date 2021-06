Am letzten Juni-Wochenende startete WM Fahrzeugteile in Stuttgart in die Messesaison 2021.

Es war die erste Publikumsmesse in diesem Jahr. Bereits zuvor bot der Teilegroßhändler mit der „Werkstattmesse plus“ seinen Kunden 2021 bereits ein vierwöchiges virtuelles Messeerlebnis, so dass Nfz- und Kfz-Profis trotz Corona-Einschränkungen auf ihre Kosten kamen.

Mit der ersten Präsenzmesse freut man sich bei WM nun umso mehr, den persönlichen Kontakt zu Kunden und Partnern aufzunehmen gemeinsam wieder durchzustarten. Nachdem die erste Publikums-Werkstattmesse in Berlin in diesem Jahr abgesagt werden musste, hieß WM an diesem Wochenende in Stuttgart rund 5.000 vorab registrierte Besucher willkommen. Wie gewohnt konnte sich das Fachpublikum auf 20.000 qm über rund 180 namhafte Aussteller, Live-Präsentationen, Entertainment und Technik-Highlights freuen. Es galten die üblichen Hygieneregeln. Zudem gab es ein Testzentrum vor Ort. Weitere Termine für WM-Werkstattmessen stehen bereits fest: vom 3. bis 5. September in Dortmund und vom 22. bis 24. Oktober in München.

Die WM SE ist ein Unternehmen im freien Handel mit Kfz-Teilen und-Zubehör, Werkzeugen und Werkstattausrüstung in Europa. Jährlich werden etwa 45 Millionen Artikel vollautomatisch kommissioniert und über 130.000 Kunden mehrfach täglich just in time über mehr als 200 Verkaufshäuser in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Tschechien und den USA beliefert. Das Portfolio geht dabei über die Logistik und den Handel mit Ersatzteilen von Markenherstellern und Eigenmarken hinaus. Hierzu zählen die hochwertigen Eigenmarken monochrom und repstar in Erstausrüsterqualität, Online-Teilekataloge und Werkstattsoftware, Konzepte für jede Werkstatt sowie attraktive Dienstleistungsbausteine.