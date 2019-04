Nach Unternehmensangaben sollen die Flüssiggas-Lkw mit einer Reichweite von rund 1.500 Kilometer in getakteten Verkehren innerhalb Deutschlands eingesetzt werden. Mit dem Pilotprojekt will das Unternehmen innerhalb seiner Sparte Transport Solutions demnach ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen. Bei einem erfolgreichem Verlauf des Projekts sollen nächstes Jahr auch mit Hilfe von Fördermaßnahmen weitere LNG-Lkw in die Flotte aufgenommen werden.

„Nach intensiven Disk ussionen mit unseren Kunden und in Anbetracht des perspektivischen Ausbaus des LNG-Tankstellennetzes haben wir uns entschieden, in die neue Technologie zu investieren“, sagt André Daus, Vice President und Geschäftsführer Transport der Elsen-Unternehmensgruppe mit Sitz in Wittlich.

Tankmöglichkeit in Grünheide

Disponiert werden die beiden Fahrzeuge vom Elsen-Standort in Ludwigsfelde aus, auftanken können die Lkw an der LNG-Tankstelle in Grünheide bei Fürstenwalde in Brandenburg; die Wartung erfolgt durch einen Iveco-Standort in Potsdam. Laut einer Mitteilung habe man bei der Planung des Pilotprojekts auch die Anforderungen und Wünsche der Kunden berücksichtigt: Die Gas-Lkw können demnach die benötigte Nutzlast ziehen und haben aufgrund des kurzen Betankungsvorgangs keine langen Standzeiten.

„Erste positive Erfahrungen haben wir bereits in unserer Testphase im Februar gemacht“, sagt André Daus. In einer Schulung Anfang März wurden zudem rund zehn Kraftfahrer am Elsen-Standort in Wittlich von ausgewählten Tankstellenbetreibern unter anderem mit dem Betankungsvorgang vertraut gemacht.