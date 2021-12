Festlich beleuchtet und in einer schier endlosen Kolonne fuhren am vergangenen Samstag Spediteure, Landwirte und Bergeunternehmer durch das Ahrtal. Ihr Ziel: den Kindern eine Freude machen.

Vom Nachmittag bis in die späten Abendstunden waren die etwa 250 Fahrzeuge unterwegs, mit dem Ort Schuld als Ausgangspunkt und Dernau als Ziel. Traktoren, Radlader, Kipper, Milchsammler, Bergeschlepper fanden sich in der Kolonne, vorweg fuhr eine Polizeistreife, und Zusatzbeleuchtung war in diesem Falle ausdrücklich erwünscht. Auch der FERNFAHRER-Partnertruck von Justen war mit von der Partie. Der Auflieger bekam sogar eigens Folien mit Weihnachtsgrüßen verpasst. "Bei jedem Kind am Straßenrand haben wir angehalten, um was zu schenken", berichtet Fahrer André Hommen. Reichlich Süßigkeiten und Spielzeug gab es, von namhaften Unternehmen gespendet und vorab im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bausendorf gesammelt. "Ein Funken Hoffnung" lautete das Motto der Aktion, das den Bewohnern des schwer gebeutelten Ahrtals in der Vorweihnachtszeit Mut machen sollte.

