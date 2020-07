Ulrich Bastert, Head of Marketing, Sales and Customer Services bei Daimler Buses, geht Ende September in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernehmen wird Mirko Sgodda, aktueller Leiter Compliance Trucks & Buses.

Führungswechsel bei Daimler Buses: Der bisherige Head of Marketing, Sales and Customer Services, Ulrich Bastert (60; im Foto links), geht Ende September nach 35 Jahren im Konzern in den Ruhestand. Auf ihn folgen soll der aktuelle Leiter Compliance Trucks & Buses, Mirko Sgodda (46).

Sgodda ist laut Unternehmensangaben seit 2002 für Daimler tätig. Von 2010 bis 2013 leitete er den Bereich Vertriebsnetzentwicklung bei Daimler Central & Eastern Europe, Africa and Asia (DCAA) und verantwortete in dieser Position die Marktsteuerung aller Konzernmarken in über 120 Märkten. 2013 übernahm er als Geschäftsleitungsmitglied den Bereich "Business Development" bei Mercedes-Benz Retail in Berlin. Seit 2017 ist er Compliance Officer für die Geschäftsfelder Daimler Trucks & Buses im Bereich Integrity & Legal in Stuttgart.