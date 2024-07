Wasserstoff-Infrastruktur Air Products plant europäisches H2-Tankstellennetz

Das US-Unternehmen Air Products kündigt Pläne für ein europäisches Wasserstoff-Tankstellennetz an und nimmt am Praxistest des Mercedes-Benz GenH2 Truck teil.

Das Netz von permanenten Wasserstofftankstellen mit hoher Kapazität wird laut Air Products entlang wichtiger Verkehrskorridore in der Nähe des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) liegen. Wichtige Standorte in ganz Europa sollen so miteinander verbunden und die Entwicklung eines sicheren und zuverlässigen Wasserstoff-Ökosystems unterstützt werden.

Foto: Daimler Truck <p>Air Products ist eines von fünf Unternehmen, das den GenH2 Truck ein Jahr lang testet. <br></p>

Die Tankstellen bieten nach Angaben des US-Unternehmens, das sich als den größten Wasserstoff-Produzenten weltweit bezeichnet, eine verbesserte Betankungstechnologie, mehrere Druckstufen für die Betankung und schließlich eine Vor-Ort-Speicherung von Flüssigwasserstoff. Erst kürzlich gab Air Products bekannt, ein Netz von permanenten, multimodalen Wasserstofftankstellen mit hoher Kapazität von Nord- bis Südkalifornien in den USA und zwischen Edmonton und Calgary in Alberta (Kanada) zu errichten. Air Products nutze erneuerbaren Wasserstoff und versorge den Schwerlastverkehr zuverlässig mit Energie. Eine zweite Wasserstoffverflüssigungsanlage – neben der bereits bestehenden in Sarnia, Ontario (Kanada) – baue das Unternehmen derzeit in Rotterdam (Niederlande). Damit verdopple sich die Gesamtkapazität an Flüssigwasserstoff in Europa.

EU-Kommission fördert H2-Tankstellen

Zuschüsse für bereits bestehende sowie geplante Tankstellen erhält Air Products von der Europäischen Kommission im Rahmen des Finanzierungsprogramms Connecting Europe Facility (CEF). Folgende Tankstellen werden gefördert:

Hydrogen Refuelling Station (HRS) in Rotterdam (Phase der Inbetriebnahme) und Hürth (Deutschland)

HRS auf dem Gelände der Volvo Group im Hafen von Gent (Belgien)

HRS mit Flüssigwasserstoff im Hafen von Zeebrügge (Belgien)

GenH2 Truck ein Jahr lang im Test

Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen fördert zwei öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen mit hoher Kapazität in Meckenheim und Duisburg. Die Tankstelle in Duisburg nutzen die fünf Mercedes-Benz GenH2 Truck, die sich seit Ende Juli bei Unternehmen im Praxistest befinden.

Air Products ist eines der fünf Unternehmen, das die Wasserstoff-Lkw ein Jahr lang testet. Das Unternehmen für Industriegase habe sich verpflichtet, die Fahrzeugflotte auf H2-betriebene Fahrzeuge umzustellen. Der GenH2 Truck werde für den Transport von Flaschengasen eingesetzt und ermögliche es, wertvolle Erfahrungen auf dem Gebiet des industriellen Gastransports zu sammeln.

